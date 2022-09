Une nouvelle baleine s’échoue sur une plage du Finistère, la troisième en moins d'un mois

La préfecture du Finistère faisait état ce lundi à la mi-journée "d'une situation d'échouage d'une baleine à Ploéven"depuis environ huit heures, confirmant des informations du quotidien "le Télégramme". Pompiers et gendarmes tentent de remettre à l'eau l'animal qui est encore vivant.

"A ce stade, l'animal est vivant"et "il y a une tentative de remise à l'eau qui est en cours", a indiqué la préfecture.

Mais son retrait s'annonce compliqué étant donné que le rorqual est particulièrement lourd - poids estimé entre 10 et 15 tonnes- et qu'il y a un manque d'eau considérable. La présence de l'animal à cet endroit interroge, "c’est rare d'en voir ici. Il n’y a pas assez de fond dans la baie et, à ma connaissance, il n’y a pas eu d’arrivée en nombre d’anchois ou de sardines. En temps ordinaire, ils sont plutôt vers le talus continental", explique Martin Bernard, correspondant pour la baie d'Audierne du Réseau national d'échouage, au Télégramme.

Cette découverte survient huit jours après le dernier échouage de cétacé sur les côtes du Finistère. Il s’agit du troisième cétacé découvert depuis début septembre. Deux rorquals se sont échoués à quelques jours d’intervalle dans le Finistère, sur l’île de Sein, le 2 septembre et sur une plage de Tréguennec, le 10 septembre.