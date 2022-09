En France, le gouvernement rend gratuit l'accès à la pilule du lendemain pour toutes les femmes

La pilule contraceptive génère-t-elle davantage de risques de thrombose que le vaccin d'AstraZeneca ?

Oui. Les cas d'événements thromboemboliques (thromboses et embolies pulmonaires) constatés suite à l'administration du vaccin restent extrêmement peu nombreux. En Belgique, 6 cas ont été rapportés sur plus de 190.000 vaccins administrés, soit un ratio de 0,003 %. Alors qu'entre 0,03 % et 0,04% des femmes belges prenant la pilule courent le risque de souffrir d'une thrombose veineuse, selon les données de l’Agence fédérale des médicaments et des produits de la santé.