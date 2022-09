Accueil International Europe Elections législatives en Italie : après avoir triomphé, Giorgia Meloni doit rassembler pour durer La future présidente du Conseil devra imposer son agenda, sans braquer ses partenaires. Valérie Dupont, correspondante à Rome ©AP

Pour la première fois de son histoire républicaine, l'Italie aura un gouvernement guidé par un parti nationaliste, héritier du fascisme. Les urnes ont parlé clairement, la coalition de droite et d'extrême droite a été choisie par 43,79 % des électeurs. Les trois partis, Fratelli d'Italia, Lega (tous deux d'extrême droite) et Forza Italia, réussiront à former un exécutif qui obtiendra la confiance du Parlement car avec 237 députés sur 400, et 115 sénateurs sur 200, la majorité absolue est claire et...