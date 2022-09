Un automobiliste belge arrêté en France pour avoir installé une mitraillette sur son capot

Enquête approfondie" sur les circonstances de l'accident ayant fait 6 morts aux Pays-Bas

La police et le ministère public néerlandais mènent une "enquête approfondie" sur les circonstances de la tragédie survenue samedi soir à Nieuw-Beijerland, qui a fait six morts et sept blessés lors d'une fête de quartier, ont annoncé dimanche le procureur général et le chef de district adjoint de la police de Hollande-Méridionale.