Nord Stream : la Commission demande aux 27 de tester la résistance des infrastructures critiques

La Commission européenne va s'adresser aux États membres pour convenir de tests de résistance des infrastructures critiques de l'Union, après le sabotage présumé des gazoducs Nord Stream en mer Baltique. La commissaire aux Affaires intérieures, Ylva Johansson, l'a annoncé mercredi soir à la télévision allemande ZDF, et la Commission l'a confirmé jeudi à la mi-journée: les États membres vont être contactés pour convenir du champ d'application, de la méthodologie et du calendrier de ces tests de résistance physique.

La Commission a proposé fin 2020 une directive sur la résilience des entités critiques qui prévoit de tels tests. Cette proposition a fait l'objet en juin d'un accord entre les colégislateurs (Parlement et Conseil) et la Commission espère qu'elle sera adoptée sous peu. L'exécutif européen soutient déjà les États membres à travers des groupes d'experts et des financements de projets, a commenté une porte-parole.

L'exécutif ne veut pas tirer davantage de conclusions techniques sans connaître les causes des fuites occasionnées sur les gazoducs. Mais pour la commissaire Johansson, "il s'agit d'un attentat très intelligent qui n'a pas pu être perpétré par un groupe de gens normaux" et le risque est grand qu'un État en soit à l'origine. "Nous avons bien sûr des soupçons, mais il est trop tôt pour porter un jugement définitif", a-t-elle ajouté.

Objet de tous les soupçons après ces événements, Moscou avait contre-attaqué en réclamant mercredi cette réunion du Conseil de sécurité de l'Onu et en pointant les États-Unis. L'Otan a pour sa part dénoncé ce jeudi des actes de sabotage "délibérés, inconsidérés et irresponsables" et assuré qu'elle se défendra contre l'utilisation de l'énergie à des "fins coercitives".