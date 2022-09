Nord Stream: l'Otan dénonce des actes de sabotage "irresponsables", le Kremlin suspecte l'implication d'un Etat étranger

De plus en plus de personnes croient à un sabotage des gazoducs Nord Stream.

L'Otan a dénoncé jeudi des actes de sabotage "délibérés, inconsidérés et irresponsables" commis contre les gazoducs Nord Stream en Mer Baltique et se défendra contre l'utilisation de l'énergie à des "fins coercitives". "Nous sommes engagés à assurer la dissuasion, à nous prémunir et à nous défendre face à l'utilisation, à des fins coercitives, du levier de l'énergie ou de tout autre procédé hybride par des acteurs étatiques ou non étatiques", ont affirmé les 30 membres de l'Alliance dans une déclaration.

Nécessité d'une "une enquête urgente"

Le Kremlin a dit jeudi suspecter "l'implication" d'un Etat étranger dans les quatre fuites détectées, sans toutefois nommer un pays en particulier.

"Il est très difficile d'imaginer qu'un tel acte terroriste puisse avoir lieu sans l'implication d'un État", a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, appelant de nouveau à "une enquête urgente".

"Il s'agit d'une situation extrêmement dangereuse", a répété M. Peskov, après que la Russie a ouvert mercredi une enquête pour "acte de terrorisme international".

Interrogé sur la possibilité de mener une enquête internationale avec la participation d'autres pays, le porte-parole du Kremlin a indiqué que "beaucoup de questions se posent" du fait notamment "du manque de communication et la réticence de très nombreux pays à contacter" la Russie, sur fond d'offensive russe en Ukraine.