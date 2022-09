Nord Stream: une quatrième fuite identifiée en mer Baltique

Quatre fuites ont été identifiées sur les pipelines de Nord Stream, et non trois comme indiqué précédemment. Les garde-côtes suédois ont déclaré jeudi à Bloomberg et au journal Svenska Dagbladet. Les garde-côtes ont découvert la quatrième fuite en début de semaine. Selon un responsable des garde-côtes suédois, deux fuites ont été découvertes dans la zone dite économique de la Suède. Ils sont situés à proximité les uns des autres. Les deux autres fuites ont été découvertes dans la zone économique du Danemark.

On soupçonne que les fuites ont été causées par un sabotage. Des sources ont déclaré à la chaîne d'information américaine CNN que des navires russes ont été repérés lundi et mardi près de l'endroit de la mer Baltique où les tuyaux ont commencé à fuir à ce moment-là.

Toutefois, on ne sait pas encore si les navires russes ont eu un lien quelconque avec les fuites. En effet, les initiés affirment que des navires de la marine russe sont repérés en mer Baltique "chaque semaine".

L'une des sources indique au radiodiffuseur américain que des sous-marins russes ont également été vus dans la mer Baltique, près de l'endroit où les pipelines ont été "sabotés".

Vendredi, le Conseil de sécurité des Nations unies se réunira pour examiner les fuites. La Russie a demandé cette délibération urgente et nie les allégations selon lesquelles elle serait elle-même à l'origine du sabotage. Au lieu de cela, l'ambassade de Russie aux États-Unis a affirmé jeudi que des navires de guerre américains avaient été repérés près des pipelines en début de semaine.