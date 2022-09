Une Brésilienne se rendant à la Fashion Week de Paris se fait dérober plus de 3 millions d'euros de bijoux

Le Parisien révèle qu'une mannequin brésilienne a été victime d'un vol de bijoux estimé à plus de 3 millions d'euros alors qu'elle se rendait à la Fashion Week de Paris, mardi. Le quotidien indique qu'au moins deux hommes à scooter sont parvenus lundi à bloquer le véhicule dans lequel elle se trouvait et ont réussi à extirper pour plus de trois millions d’euros de bijoux à cette cheffe d’entreprise brésilienne.

"L'agression a eu lieu en plein embouteillage alors que le véhicule était engagé sur une bretelle d'accès entre l'A1 et le périphérique parisien. Le montant du préjudice n'est pas connu actuellement", a toutefois indiqué le parquet de Bobigny.

Mardi, la cheffe d'entreprise avait atterri à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle et s'est rendue en VTC (Véhicule de Tourisme avec Chauffeur) à la fashion week parisienne qui avait débuté la veille. Au niveau de l'intersection A1/périphérique extérieur, sur la commune de Saint-Denis, au nord de Paris, le véhicule s'est retrouvé coincé dans les bouchons.

Deux hommes sont alors arrivés en scooter, ont cassé la vitre arrière du VTC et volé un bagage à main et une valise de marque Louis Vuitton, sans faire de blessé. Les suspects sont actuellement toujours en fuite. Les enquêteurs cherchent notamment à savoir si la victime était ciblée ou s'il s'agit d'un vol d'opportunité. Une'enquête a été ouverte pour "vol avec violences en réunion" et confiée à la Brigade de répression du banditisme, a indiqué le parquet de Bobigny.