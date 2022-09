Accueil International Europe La Bulgarie paie son addiction à la désinformation russe Dans un climat de polarisation, les législatives de dimanche n’offrent pas de perspective de stabilité politique. Maria Udrescu Journaliste en charge des Affaires européennes



Une femme tient une affiche sur laquelle on peut lire “Poutine le président pacificateur”, lors de la “rencontre annuelle des russophiles”, près de la ville de Kalofer, dans le centre de la Bulgarie, le 25 septembre 2022. ©AFP

Les Bulgares retournent aux urnes ce dimanche pour la quatrième fois en moins de deux ans, mais dans un contexte politique et économique désormais marqué par l'invasion russe de l'Ukraine et la crise de l'énergie. L'ombre de la Russie plane plus que jamais sur ces législatives, tant la Bulgarie peine à redéfinir sa relation avec ce grand voisin de l'Est dont elle a toujours été proche. D'autant que ce...