Nord Stream: la défense des infrastructures stratégiques de l'UE discutée à Prague

"Le sabotage des pipelines #Nordstream est une menace pour l'UE", a tweeté Charles Michel après avoir reçu la Première ministre du Danemark Mette Frederiksen.

"Nous sommes déterminés à sécuriser nos infrastructures critiques. Les dirigeants aborderont cette question lors du prochain sommet à Prague", a-t-il annoncé.

Mme Frederiksen a également rencontré le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg au cours de son déplacement à Bruxelles.

Des explosions sous-marines équivalant "à des centaines de kilos" de TNT sont à l'origine des fuites découvertes sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2 dans les eaux internationales au large de l'île danoise de Bornholm, et "toutes les informations disponibles indiquent que ces explosions sont la conséquence d'un acte délibéré", ont indiqué la Suède et le Danemark dans un rapport officiel remis aux Nations-Unies.

Le secrétaire général de l'Otan a assuré vendredi que les alliés défendront leurs infrastructures stratégiques et participeront à l'enquête en cours afin de "déterminer qui se cache derrière ces attaques".

Les dirigeants de l'UE se réunissent jeudi à Prague avec leurs homologues de 17 pays de "la grande Europe" pour faire face aux défis lancés par la guerre menée par la Russie en Ukraine et lancer le projet de Communauté politique européenne. Cette rencontre sera suivie vendredi par un sommet informel des 27.