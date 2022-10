Le cadavre du rorqual s'est échoué sur un rivage aux Pays-Bas

Plusieurs recherches ont été organisées ces derniers jours car une telle carcasse pourrait être dangereuse pour les bateaux. La carcasse d'un rorqual flottait depuis vendredi dans la mer du Nord, au large de la côte belge. "Les recherches ont dû être abandonnées vendredi en raison du mauvais temps", a déclaré Kelle Moreau de l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique (KBIN). Les recherches ont repris samedi, mais sans résultat. "Ce matin, dimanche, la carcasse s'est échouée à Westkapelle, aux Pays-Bas", a déclaré M. Moreau.

Auparavant, on soupçonnait que le cadavre avait été éventré par l'accumulation de gaz et coulé ensuite. Une autre possibilité est que la carcasse ait dérivé plus rapidement que les modèles météorologiques ne l'avaient prévu, de sorte qu'elle flottait déjà dans les eaux néerlandaises. Cela s'est avéré être le cas ce matin.