Dehors Sarkozy ? "S'il souhaite quitter Les Républicains, je ne le retiendrai pas !"

Ambiance chez Les Républicains. Les adhérents du parti de la droite française doivent voter par voie électronique le week-end du 3 et 4 décembre 2022 pour le premier tour de l’élection présidentielle du mouvement. L'actuel président du parti au Sénat, Bruno Retailleau, s'est déclaré candidat.

Mais la candidature de ce dernier est déjà décriée. L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, s'est dit prêt à quitter LR si Retailleau était élu à la tête du parti. Un sérieux coup de frein pour ce dernier, vue l'aura que Sarkozy a toujours auprès de nombreux adhérents du mouvement politique.

Vu qu'il vise la tête du parti, il était évidemment interdit de se coucher au premier obstacle pour le sénateur républicain. Il s'est donc présenté déterminé au micro de Sonia Mabrouk sur Europe 1 ce mardi matin. "Je vais vous faire une confidence : si je suis élu et si Nicolas Sarkozy souhaite quitter LR, qu'il le fasse. Je ne le retiendrai pas et même je le comprends", a lancé l'homme avant de s'en prendre à l'ancien président de la République. "Je comprends que tous ceux qui ont mis beaucoup d'énergie à la réélection de Monsieur Macron ne souhaitent pas me voir accéder à la présidence de LR parce qu'ils savent qu'avec moi, je ne transigerai jamais là dessus. Jamais. Je veux une droite qui soit vraiment de droite. Je le disais, pas une droite à mi-temps, pas une moitié de droite, la droite complète", a-t-il confirmé.