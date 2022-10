La question des réparations de guerre à la Pologne est "close", selon Annalena Baerbock

La ministre allemande des Affaires étrangères a répété, mardi à Varsovie, que la question des réparations à la Pologne au titre de la Deuxième Guerre mondiale était "close". "Du point de vue du gouvernement fédéral, la question des réparations est close", a indiqué Annalena Baerbock lors d'une conférence commune avec son homologue polonais Zbigniew Rau.

Lundi, M. Rau a signé une note diplomatique exprimant "la conviction (...) que les parties (polonaise et allemande, ndlr) doivent prendre des mesures immédiates en vue d'un règlement juridique et matériel permanent, complet et définitif des conséquences de l'agression et de l'occupation allemandes de 1939-1945".

Selon Varsovie, les coûts de réparations au titre de la Deuxième Guerre mondiale s'élèvent à mille trois cents milliards d'euros.

Tout en adressant à la Pologne une fin de non-recevoir sur la question des réparations, M. Baerbock a souligné que l'Allemagne assumait "sa responsabilité historique, sans 'si' ni 'mais'".

"Il est de notre devoir éternel de rappeler les millions de souffrances que l'Allemagne a infligées à la Pologne", a-t-elle dit.

"Sans aucun doute, nous avons également une responsabilité partagée envers les générations passées, présentes et futures", a encore déclaré le ministre polonais. "De même, je suis convaincu que la position du gouvernement allemand sur cette question évoluera, grâce au dialogue"

Selon l'Allemagne, la Pologne a renoncé à des réparations de guerre en 1953 et confirmé cette renonciation à plusieurs reprises. Berlin a opposé les mêmes arguments aux demandes de réparations soulevées dans le passé par la Grèce.

Pour l'opposition libérale polonaise, le débat sur les réparations de guerre relancé par les conservateurs l'est surtout à des fins de politique intérieure, à un an des élections législatives.