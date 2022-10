Conflit au Nagorny Karabakh: l'Azerbaïdjan dit avoir découvert un charnier datant des années 1990

"Une fosse commune de militaires azerbaïdjanais torturés et exécutés pendant la première guerre du Karabakh a été découverte dans le village d'Edili", a indiqué mercredi sur Twitter Hikmet Hajiïev, conseiller diplomatique du président Ilham Aliev.

Selon lui, 4.000 Azerbaïdjanais restent portés disparus depuis cette première guerre. Il a accusé l'Arménie de refuser de communiquer l'emplacement de charniers.

Un responsable de la Commission azerbaïdjanaise sur les prisonniers de guerre, Namig Efendiïev, a précisé à l'AFP que 25 corps avaient été découverts depuis février dans la fosse commune à Edili.

Cette annonce intervient alors que des combats à la frontière officielle entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan ont fait plus de 280 morts en septembre, faisant craindre une nouvelle guerre d'ampleur entre les deux pays.

Dimanche, Erevan a accusé Bakou d'avoir commis des "crimes de guerre" lors de ces récents affrontements, notamment d'avoir exécuté et torturé des soldats arméniens faits prisonniers.

En réaction, Bakou a annoncé l'ouverture d'une enquête de son parquet militaire sur de possibles exactions.

Ces deux ex-républiques soviétiques du Caucase se sont affrontées lors d'une première guerre pour le contrôle du Nagorny Karabakh, au début des années 1990, qui avait fait 30.000 morts et n'avait jamais été vraiment réglée.

À l'automne 2020, elles se sont affrontées à nouveau à grande échelle pour cette région montagneuse, située officiellement en Azerbaïdjan mais peuplée majoritairement d'Arméniens.

Cette dernière guerre a fait 6.500 morts et s'est soldée par une défaite d'Erevan, qui a perdu des territoires au Nagorny Karabakh et autour de cette région, où 2.000 soldats de la paix russes ont été déployés après un cessez-le-feu signé sous l'égide de Moscou.

Mais la Russie étant de plus en plus isolée sur la scène internationale depuis son invasion de l'Ukraine fin février, les États-Unis et l'Union européenne ont pris les devants dans le processus de normalisation, sans pour autant réussir à empêcher de nouvelles violences, ni, pour l'heure, parvenir à un traité de paix.

Mardi, l'Azerbaïdjan a néanmoins libéré 17 prisonniers de guerre arméniens après une médiation de Washington.