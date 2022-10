Le roi Charles III sera officiellement couronné le 3 juin 2023

Le roi Charles III de Grande-Bretagne sera officiellement couronné le 3 juin prochain, selon des sources de l'agence de presse Bloomberg. Une information que Buckingham Palace n'a pas encore souhaité commenter.

Il y aura alors presque exactement 70 ans que la mère du nouveau roi, Elizabeth II. En effet, elle a été couronné le 2 juin 1953. Elle était alors officiellement monarque depuis plus d'un an en raison de la mort de son père George VI en février 1952.

Le couronnement aura lieu lors d'une cérémonie à l'abbaye de Westminster. La cérémonie devrait être plus petite et plus modeste que celle de la reine Elizabeth II. Des représentants d'autres communautés (religieuses) seront également invités.

Plus de 8 000 invités de 129 pays ont assisté au couronnement de la Reine. Des plateformes spéciales ont été mises en place à cet effet. Pour des raisons de sécurité, un maximum de 2 000 personnes est désormais autorisé dans l'église.

En juin de l'année prochaine, Charles aura 74 ans. Il deviendra ainsi la personne la plus âgée de l'histoire britannique à être couronnée. Son épouse, la reine consort Camilla, sera à ses côtés.