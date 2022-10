Nord Stream: l'Estonie propose une surveillance sous-marine des gazoducs par l'OTAN

Suite aux attaques contre les gazoducs Nord Stream 1 et 2, le ministre estonien de la défense, Hanno Pevkur, a demandé une surveillance sous-marine de l'OTAN et un meilleur échange d'informations. L'OTAN assure depuis des années la "police de l'air", c'est-à-dire la surveillance de l'espace aérien, au-dessus de la mer Baltique", a déclaré M. Pevkur à Die Zeit. "Nous voulons maintenant aussi penser au 'sub policing', c'est-à-dire à la surveillance sous-marine". Dans les airs et sur terre, la collecte de renseignements par l'OTAN se déroule bien, mais l'alliance dispose de trop peu d'informations sur ce qui se passe sous l'eau, notamment dans les profondeurs, selon le ministre. "En ce qui concerne les mers, nous ne savons que ce qui se passe en surface. En dessous, cela devient difficile", a déclaré M. Pevkur. La Suède et la Finlande, deux pays qui aspirent à devenir membres de l'OTAN, sont bien équipés à cet égard, a-t-il déclaré. M. Pevkur espère donc pouvoir partager davantage ces informations avec l'OTAN à l'avenir.

On a également demandé à Pevkur qui serait derrière les explosions des gazoducs. "Bien sûr, nous devons encore attendre l'enquête, nous n'avons pas encore de preuves. Mais le seul État ayant un intérêt dans le sabotage est la Russie", a-t-il déclaré. La Russie a précédemment rejeté ces accusations comme étant "absurdes". Selon Moscou, Washington est derrière le sabotage.