Communauté politique européenne: "Cela montre combien la Russie et la Biélorussie sont isolées", déclare De Croo

Les chefs d'État et de gouvernement d'une quarantaine de pays se retrouvaient jeudi en milieu de journée à Prague (Tchéquie) pour la première réunion de la Communauté politique européenne (CPE), nouveau forum de dialogue et de coopération initié par l'UE mais qui en dépasse les frontières. Sur fond de guerre en Ukraine, cette première réunion a une charge symbolique non négligeable, a commenté le Premier ministre belge Alexander De Croo, à son arrivée. "Cela montre combien la Russie et la Biélorussie sont isolées", a-t-il dit. En plus des 27 États membres de l'UE, 17 pays de l'Europe au sens large étaient invités dans la capitale tchèque, du Royaume-Uni à la Turquie, en passant par la Géorgie, l'Azerbaïdjan, les pays des Balkans occidentaux ou encore la Suisse et la Norvège. Sans surprise, les thèmes au menu des échanges sont la paix et la sécurité, ainsi que des défis communs tels que l'énergie, la migration et le climat.

"Il suffit de regarder qui est présent pour en comprendre l'importance", souligne Alexander De Croo. "Tout le continent européen est ici, sauf la Russie et la Biélorussie. Cela montre combien ces deux pays sont isolés". Le fait que plusieurs pays ont déjà exprimé leur intérêt à organiser une prochaine réunion de la CPE souligne à ses yeux la nécessité d'un tel forum.

Les travaux devaient commencer vers 13h00 avec une brève plénière suivie de tables rondes. Alexander De Croo participera à celle sur la crise énergétique et la situation économique, avec entre autres le chancelier allemand Olaf Scholz et le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Store. Aucune déclaration commune n'est prévue au terme de la journée.