Accueil International Europe Les Vingt-sept s’accordent pour limiter le prix de l'or noir russe, une mesure qui peut limiter drastiquement les revenus de Moscou Cette mesure fait partie d’un huitième paquet de sanctions contre la Russie, qui sera validé ce jeudi. Maria Udrescu Journaliste en charge des Affaires européennes



Cela fait un moment que les États membres peinent à trouver des nouvelles mesures pour frapper sévèrement la Russie au portefeuille, sans trop mettre en péril leurs propres économies et leur sécurité énergétique. Mais la pression pour agir était montée d'un cran dans le contexte de l'escalade des menaces russes et surtout des faux "référendums" organisés par Moscou dans les territoires de l'est de l'Ukraine afin de les annexer. Mercredi, les ambassadeurs des...