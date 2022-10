Accueil International Europe L'Union européenne va se passer de l'acier russe, la Belgique s'inquiète des retombées économiques de ces sanctions L'UE cessera d'importer des produits sidérurgiques semi-finis russes, une mesure qui aura impact majeur sur des usines notamment belges. La Belgique a négocié un délai de deux ans pour ses entreprises et s'est abstenue de voter ce paquet de sanctions. Maria Udrescu Journaliste en charge des Affaires européennes



©AP

Les Vingt-sept ont définitivement adopté, jeudi matin, une nouvelle salve de sanctions contre la Russie. Le timing était important pour marquer le coup avant le sommet qui doit afficher, à Prague, les chefs d'État et de gouvernement du continent européen unis face à l'agresseur russe et à son acolyte, la Biélorussie. Pour ce qui est du contenu des mesures, elles se devaient d'être à la hauteur de l'escalade lancée par Moscou, avec l'annexion des territoires de l'est de l'Ukraine, la mobilisation de réservistes pour son armée russe et les menaces nucléaires proférées contre l'Occident. ...