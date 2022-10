Une cliente du Quick retrouve un rongeur dans son burger

Dans un tweet, une client du Quick raconte l'étrange découverte qu'elle a faite en ouvrant son burger, commandé au le fast-food Quick de Rouen. On peut ainsi apercevoir un rongeur sur la photo publiée par la cliente contrariée. Cette dernière avait commandé son repas via Uber et n'a donc pas pu s'apercevoir du burger piégé plus tôt.

La chaîne a rapidement réagi à son tour sur Twitter en s'excusant et en disant "regretter sincèrement cet incident" et en attestant que des "investigations approfondies" ont été menées par l'établissement. La chaîne se justifie en expliquant que le rongeur est probablement arrivé à cause des salades vertes retrouvées dans le burger. Le restaurant aurait "pris les mesures nécessaires" en renforçant "leur protocole de vérification" en détruisant "tous les lots de salades susceptibles d'être concernés".

Cependant, la cliente déclare avoir porté plainte et entamé une procédure judiciaire dans une interview à France 3.