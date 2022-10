Malaise ce jeudi soir: le Premier ministre grec quitte le diner européen pendant qu'Erdogan parle

Les tensions entre la Grèce et la Turquie ont connu un nouvel épisode jeudi soir à Prague lors de la "Communauté politique européenne".

Selon le président turc Recep Tayyip Erdogan, le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a quitté le diner officiel du sommet européen informel pendant son discours. "J'ai fait un discours, le monsieur est apparu très mal à l'aise. En raison de cet inconfort et en dépit de l'étiquette, je ne sais pas qui lui en a donné l'autorisation, sans doute le président, mais il est sorti et s'est exprimé dehors". "Il a dit que nous avions utilisé des expressions un peu brutales. Mais il n'y a rien de sérieux", a voulu tempérer M. Erdogan.

"Nous n'avons de vues sur le territoire de personne. Nous ne voulons pas de tensions avec nos voisins", mais, "pour le moment, nous n'avons rien à discuter avec la Grèce", a-t-il insisté. "La politique de la Grèce est fondée sur des mensonges. Il n'y a rien d'honnête là-dedans", a-t-il poursuivi.

La tension ne cesse de monter entre Ankara et Athènes, tous deux membres de l'OTAN et qui se sont retrouvés lors de ce sommet élargi et informel. La Turquie a notamment protesté récemment à la suite d'un déploiement militaire sur deux îles grecques très proches de ses côtes.