Le prix Nobel de la paix décerné à l'avocat bélarusse Ales Bialiatski, à l'ONG russe Memorial et au CCL ukrainien

Le prix Nobel de la paix a été attribué, ce vendredi à Oslo, à trois lauréats cette année, trois défenseurs remarquables des droits de l'homme et de la démocratie, selon le Comité Nobel. Le défenseur des droits de l'homme biélorusse Ales Bialiatski, président de l'organisation Viasna, tout d'abord, aujourd'hui en prison dans les geôles d'Alexandre Loukachenko. L'ONG russe Mémorial ensuite, qui n'a eu de cesse d'investiguer l'héritage soviétique et de dénoncer la réécriture de l'Histoire pour mieux prévenir le retour du totalitarisme. Et l'organisation ukrainiennes de défense des droits de l'homme, le Centre pour les libertés civiles.

Cette annonce est tombée le jour de l'anniversaire de Vladimir Poutine. Mais "ce prix ne s'adresse pas au président Poutine ni pour son anniversaire, ni dans aucun autre sens".

Les spéculations ont été bon train, comme chaque année. Avec une différence notable toutefois : cette attribution avait, pour toile de fond, l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la menace nucléaire brandie par Vladimir Poutine. La décision était "peut-être encore plus difficile" cette année, a confié Berit Reiss-Andersen à la radio NRK, jugeant que "nous vivons dans une situation sécuritaire difficile et un monde tendu". Le Comité a fait son choix parmi 343 candidats retenus, 251 personnes et 92 organisations.