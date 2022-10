François Hollande étrille l'union de la gauche: "Je me sens humilié par le spectacle donné par la NUPES"

La Nouvelle union populaire écologique et sociale (NUPES), il n'en est pas partisan. Il ne s'y retrouve pas. François Hollande, ancien président français, était à Mouans-Sartoux ce lundi 10 octobre pour une séance de dédicaces de son nouveau livre Bouleversements - Pour comprendre la nouvelle donne mondiale (Stock). L'ex-chef d'État a profité de ce déplacement pour s'en prendre encore une fois à la NUPES. "Je me sens humilié par le spectacle donné par la NUPES depuis plusieurs mois", a-t-il déclaré à Nice-Matin. "Je n'ai rien à voir avec tout ça." Les critiques et la prise de distance de l'ancien président sont directes. Ce dernier a toutefois précisé qu'il ne voulait pas polémiquer ou dénoncer quelqu'un en particulier ou un comportement précis.

"Êtes-vous toujours de gauche ?",la question d'un lecteur a filé comme un boomerang. "Je le pense", s'est contenté de répondre laconiquement François Hollande.

"Manifester, c’est le rôle des syndicats"

À l'initiative de la France insoumise, une manifestation contre la vie chère est prévue le 16 octobre. LFI, le PS, les écologistes d'EELV et le parti communiste souhaitent tous y participer. Là encore, François Hollande ne comprend plus. "Moi, ce que je veux, c'est que la gauche revienne au pouvoir", a-t-il soutenu. "Je ne veux pas qu'elle s'installe dans la protestation et les appels à la manifestation. Manifester, c'est le rôle des syndicats", estime-t-il.

Des critiques vivement critiquées

Les membres de la Nouvelle union populaire ont bien reçu les critiques envoyées par l'ex-président socialiste. Le député de la NUPES, Louis Boyard, lui a répondu en ironisant sur Twitter. "Quand François Hollande dit qu'il n'a rien à voir 'avec tout ça', il faut comprendre la gauche", a lancé le député du Val de Marne.

L'écologiste Benjamin Lucas a lui aussi tenu à donner la réplique à Hollande. "Moi, j'ai été humilié par la déchéance de nationalité. Humilié par la loi travail. Humilié par les répressions des manifs. Humilié par le CICE (ndlr: crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi) sans contre-parties. Humilié par une trahison dont nous nous relevons, sans vous", renvoie le Benjamin Lucas.