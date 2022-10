L'Onu veut changer le système énergétique dans le monde

Le secteur de l'énergie n'est pas seulement une source majeure d'émissions à l'origine du changement climatique, mais il est également vulnérable aux changements qui accompagnent le réchauffement de la planète, souligne un nouveau rapport de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) des Nations unies publié mardi. Si le monde n'évolue pas rapidement vers des sources d'énergie propres pour ralentir la crise climatique, des conditions météorologiques et un stress hydrique plus extrêmes mettront notre sécurité énergétique en danger et pourraient même compromettre nos approvisionnements en énergie renouvelable, met en garde le document.

L'impact d'événements météorologiques, hydriques et climatiques - rendus plus extrêmes, plus fréquents et plus intenses par le réchauffement climatique - sur la fiabilité de l'accès à l'énergie est déjà notable, note l'OMM dans son rapport sur l'état des services climatologiques, un document annuel qui porte cette année sur l'énergie.

En 2020, 87% de l'électricité mondiale produite à partir de centrales thermiques, nucléaires et hydroélectriques dépendaient directement de l'accès à l'eau, rappelle l'OMM. Dans le même temps, un tiers des centrales thermiques qui ont besoin d'eau douce pour leur fonctionnement se trouvent dans des zones à fort stress hydrique, tout comme 15% des centrales nucléaires existantes - une part qui devrait atteindre 25% au cours des 20 prochaines années. Un autre risque couru par ces centrales: souvent situées sur le littoral, elles sont potentiellement vulnérables à l'élévation du niveau de la mer et aux inondations.

Le passage aux énergies renouvelables contribuera à atténuer le stress hydrique mondial croissant, selon le rapport, qui relève que la quantité d'eau utilisée par l'énergie solaire et éolienne est bien inférieure à celle des centrales électriques traditionnelles.

Les investissements mondiaux dans les énergies renouvelables "doivent tripler d'ici 2050 pour mettre le monde sur une trajectoire net zéro", conclut le rapport. L'Afrique, avec 60% des meilleures ressources solaires au monde, a le potentiel pour devenir un acteur majeur de la production d'énergie solaire, signale l'OMM.