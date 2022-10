Paul Magnette critique la communication du gouvernement français: "Une stratégie complètement déplacée"

Ce mardi matin, Paul Magnette était l'invité de France Inter. L'occasion pour lui, entre autres, de discuter de la crise écologique et énergétique en Europe. Pendant de longues minutes, il est notamment revenu sur la stratégie du gouvernement français en matière de sobriété énergétique. Notamment à propos de la communication des politiciens français, dont Bruno Lemaire, qui ont appelé les Français a porté des doudounes et des cols roulés pour passer l'hiver.

"Je trouve cela terrible", a-t-il commencé. "Il y a une incompréhension totale à propos de la manière dont les milieux populaires vivent." Avant ensuite de citer un écrivain plus que célèbre. "Rabelais avait cette phrase très belle: 'la moitié du monde ne sait pas comment l'autre moitié vit'. Je trouve que c'est très révélateur. Dans les milieux populaires, cela fait très longtemps que les gens font attention à ne pas consommer plus d'énergie que nécessaire. Tout simplement parce qu'ils ne parviennent pas à payer leurs factures. Du haut de sa position politique, commencer à faire la leçon, je trouve cela complètement déplacé. Ce que l'on attend des politiques, ce n'est pas qu'ils nous donnent des conseils ou la leçon. Ce que la population attend, ce sont des engagements politiques qui améliorent la vie quotidienne des citoyens."

L'ex-ministre fédéral de l'Énergie assure d'ailleurs que la transition écologique profiterait aux classes populaires. "Il y a un vrai problème de désamour entre la transition climatique et les classes populaires. Elles sont infiniment moins responsables des gaz à effet de serre mais elles sont infiniment plus victimes de la pollution de l'air, sonore, des conditions de travail difficile... Les classes populaires seraient les premières gagnantes à une transition climatique" ajoute-t-il.

Pour bouger les choses, il faudrait absolument "rendre la transition climatique désirable". "On ne s'est jamais vraiment adressé aux classes populaires. "Les 1% les plus riches de la planète sont à eux seuls deux fois plus responsables des émissions de gaz à effet de serre que les 50% les plus pauvres. Nous devons sortir de l'idée que la transition climatique, ce sera du malheur, des restrictions, des punitions. Admettons au contraire que la vie sera plus belle quand les sociétés seront décarbonées."

Président du parti socialiste, Paul Magnette déplore la libéralisation du marché de l'énergie. "Il s'agit d'un échec massif", déplore-t-il. "C'est malheureusement la chronique d'un échec annoncé", a-t-il poursuivi. "De 2008 à 2013 (en réalité de 2007 à 2011), j'étais ministre de l'Énergie. On parlait des paquets de la libéralisation de l'énergie, nous n'étions que quelques-uns à dire autour de la table du conseil des ministres (européens) qu'il s'agissait d'une erreur majeure. Avec mon collègue français, Jean-Louis Borloo, nous étions très isolés."

Ensuite, il a détaillé le fond de sa pensée. "L'électricité et le gaz ne sont pas des biens courants, ce sont des biens absolument indispensables, pour l'économie, la vie quotidienne et la mobilité, et les soumettre à un marché va conduire à des catastrophes. Et, malheureusement, on le voit aujourd'hui. Le marché n'a pas été capable de fournir suffisamment d'énergie à un prix acceptable. Il n'a pas été capable non plus de glisser suffisamment vite des énergies fossiles vers les énergies renouvelables. Du coup, c'est un fiasco complet aujourd'hui. Il n'y a pas de doute là-dessus, c'est un échec total du monde libéral. Mais il y a encore des ultralibéraux acharnés à la Commission européenne qui, par conviction idéologique, refuse de mettre en cause ce modèle", conclut-il.