Les États-Unis et leurs alliés prêts à aider l'Ukraine jusqu’au bout

Comment aider l’Ukraine à mieux se protéger des missiles et drones que la Russie a utilisés massivement lundi et mardi ? C’était “la priorité” numéro un des alliés du Groupe de contact Ukraine réunis mercredi à Bruxelles, en prélude à une réunion des ministres de la Défense à l’Otan. Kiev supplie qu’on lui renforce sa défense antiaérienne depuis des mois, mais l’attaque – plus de cent missiles ayant fait au moins 26 morts et détruit une partie du réseau énergétique ukrainien — a convaincu certains alliés d’agir au plus vite.

Une cinquantaine de pays étaient représentés à cette réunion qui se répète chaque mois pour faire le point sur l’aide militaire à Kiev. Le ministre ukrainien de la Défense Oleksii Reznikov y assistait et a évoqué avant la réunion l’“impératif moral de protéger le ciel pour sauver notre peuple”.

Derrière lui flottaient les drapeaux américain et ukrainien. Assis à sa droite, se trouvait le secrétaire d'État américain à la Défense Lloyd Austin. Ouvrant publiquement la séance, ce dernier a dénoncé "la malice et la cruauté de la guerre choisie par Poutine, enracinée dans l'agression et menée dans un mépris profond des règles de la guerre".

"Ces dernières semaines", a-t-il ajouté, "l'Ukraine a enregistré des gains extraordinaires sur le champ de bataille. Et en dépit de cette nouvelle attaque, les forces ukrainiennes ont changé la dynamique de cette guerre. Elles ont libéré des centaines de villes de l'occupation russe. Et elles ont repris des milliers de kilomètres carrés de leur territoire".

L'effort américain

Les États-Unis, clairement à la tête de ce Groupe de Contact, promettent de soutenir militairement l’Ukraine “dans les mois et les années qui viennent”, ou, comme l’a dit le président Biden, “aussi longtemps qu’il le faut”.

Pour soutenir dans l'urgence la défense antiaérienne ukrainienne, les États-Unis sont en train de livrer une batterie de missiles sol-air norvégienne Nasams. De son côté, l'Allemagne a livré un lanceur de missiles téléguidés Iris-Ts. D'autres annonces sont attendues de la part des alliés. "Il n'y a pas que le système (de défense antiaérienne, NdlR) à livrer, mais aussi les munitions, les pièces de rechange et l'entraînement", a précisé à la presse le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg.

L’effort américain est colossal. Il y a deux semaines, Washington a annoncé une enveloppe supplémentaire d’1,1 milliard de dollars. Celle-ci inclut la fourniture à Kiev de dix-huit systèmes d’artillerie Himars, des douzaines de radars, des centaines de véhicules, a indiqué M.Austin. Les dépenses encourues par Washington depuis le début de l’invasion, le 24 février, totalisent 16,8 milliards de dollars.

Le problème des munitions

Le secrétaire d’État américain a reconnu que certaines armes devaient encore être fabriquées et ne pourront pas être livrées avant plusieurs mois, voire années. Les alliés, dont la Belgique, sont en effet confrontés à des pénuries de munitions et d’obus. L’industrie de l’armement est pressée d’en produire plus – et sur le long terme.

"Nous avons besoin de reconstituer (les stocks de munitions, NdlR) pour assurer notre défense et pouvoir continuer à soutenir l'Ukraine", a expliqué Jens Stoltenberg.

L’Otan – en tant qu’organisation – n’est pas impliquée dans le soutien militaire à Kiev, mais bien ses pays membres. L’Alliance joue son rôle de défense. Elle a déployé une trentaine de navires, des avions et des sous-marins dans la zone de la Baltique et s’apprête à mener son exercice annuel de défense nucléaire planifié avant le début de l’invasion.

Médiation turque ?

Le Kremlin, pour sa part, dit s’attendre à une offre de médiation par le président turc Recep Tayyip Erdogan, ce jeudi lors d’une rencontre avec M.Poutine au Kazakhstan. La Turquie est membre de l’Otan, mais a refusé de s’aligner sur les sanctions occidentales, ce qui lui laisse une marge de manœuvre avec Moscou.