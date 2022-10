Sous les huées de l'opposition travailliste, Liz Truss campe sur ses positions et défend ses mesures budgétaires

La conservatrice Liz Truss, qui a succédé le 6 septembre à Boris Johnson, a été étrillée par l'opposition travailliste lors de cette séance, pendant laquelle le leader travailliste Keir Starmer a qualifié les mesures budgétaires du gouvernement de "kamikaze".

Liz Truss, très impopulaire et qui divise aussi au sein de son parti, a écarté des élections anticipées. "La dernière chose dont nous avons besoin, ce sont des élections générales", a-t-elle affirmé, alors que les travaillistes ont une énorme avance dans les sondages. Les élections sont prévues dans deux ans.

Elle a aussi affirmé qu'elle ne couperait pas dans les dépenses publiques pour financer ses baisses d'impôts controversées. "Nous avons pris des mesures décisives", s'est défendue la Première ministre. "Nous protégeons notre économie", a-t-elle poursuivi, déclenchant les rires dans l'opposition. "En conséquence de notre action (...), nous verrons une croissance plus forte et une inflation plus basse".

Le Royaume-Uni est plongé dans une grave crise du coût de la vie, avec une inflation proche de 10%, au plus haut parmi les pays du G7. L'économie a ralenti en août, avec une baisse du produit intérieur brut de 0,3%, a annoncé mercredi l'Office national des statistiques (ONS).

"Nous avons pris des mesures décisives pour que les gens ne soient pas face à des factures énergétiques de 6.000 livres (6.830 euros)" par an, a répété Liz Truss, une mesure martelée dans chacune de ses prises de parole. Le gouvernement a gelé début septembre les prix de l'énergie pour les particuliers, à 2.500 livres (plus de 2.800 euros) en moyenne pour un foyer.

Londres fait face à un épisode de vive instabilité financière qui touche le marché de la dette britannique et fait grimper les taux d'emprunt de l'Etat.

Les marchés ont été affolés par les annonces budgétaires du gouvernement fin septembre, massives et au financement flou, et s'inscrivant en direction opposée de l'action de la Banque d'Angleterre qui tente de juguler l'inflation en relevant les taux d'intérêt.

"A moyen terme, la dette va baisser", a affirmé la Première ministre. "Mais nous le ferons non pas en coupant les dépenses publiques, mais en veillant à ce que nous dépensions bien l'argent public".