Guerre en Ukraine: les images boulversantes du sauvetage d'un petit garçon coincé sous les décombres après un bombardement

L'enfant est resté coincé six heures sous les décombres.

Ce mercredi soir, des nouveaux bombardements russes ont touché la ville ukrainienne de Mykolaïv faisant de nouveaux blessés. Au total, huit roquettes ont été tirées et 15 bâtiments ont été détruits. Parmi ceux-ci, un immeuble de cinq étages dont les deux premiers ont complétement été réduits en ruines.

Un petit garçon de 11 ans s'est malencontreusement retrouvé coincé sous les décombres. Alertés de sa disparition, les secouristes ont mis six heures à le retrouver avant de le libérer des ruines. L'enfant était toujours conscient et a été conduit vers le centre de soins le plus proche où il a pu recevoir l'aide nécessaire. Son état de santé actuel n'a pas été communiqué pour le moment, mais des images de son sauvetage ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux, émouvant les internautes.

Actuellement, sept personnes sont encore portées disparues depuis le bombardement que le maire de la ville a qualifié de "massif". La région de Kiev a elle aussi été touhée par de nouveaux tirs aériens russes ce jeudi matin. Selon un porte-parole du président Volodymyr Zelensky, des infrastructures critiques ont été touchées.