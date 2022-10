Le peuple ukrainien et Julian Assange parmi les finalistes du prix Sakharov

Les trois finalistes sont issus d'un vote en commissions des Affaires étrangères et Développement qui a eu lieu le même jour. Le lauréat 2022 sera choisi le 19 octobre par les chefs des différents groupes politiques de l'assemblée et sa présidente. L'an dernier, l'opposant russe Alexeï Navalny avait été "récompensé". Sa fille était symboliquement venue réceptionner le prix à sa place à Strasbourg en décembre. Le prix Sakharov, décerné annuellement, récompense les personnes ou organisations qui défendent les droits de l'Homme et les libertés fondamentales. Ces dernières années, il s'est particulièrement focalisé sur l'espace post-soviétique, récompensant notamment l'opposition démocratique au Bélarus (2020), et le réalisateur ukrainien Oleg Sentsov (2018).

L'Australien Julian Assange est le fondateur et visage médiatique de WikiLeaks, ONG qui révèle des documents classifiés "prouvant des crimes de guerre, des détentions arbitraires, des violations des droits humains et des cas de torture indignes d'Etats se déclarant démocratiques", selon le résumé de sa candidature proposée par un groupe d'élus (emmené par une eurodéputée du Movimento 5 Stelle). Il est incarcéré depuis plusieurs années dans une prison britannique, après être resté confiné durant 7 ans à l'ambassade d'Equateur à Londres. Ses avocats ont récemment introduit un recours contre la décision britannique d'autoriser son extradition vers les Etats-Unis où il risque des décennies d'emprisonnement pour avoir organisé la fuite de données confidentielles.

Plusieurs formations politiques avaient proposé le président ukrainien Volodymyr Zelensky mais c'est finalement une formulation plus générale qui a été retenue, mélangeant les suggestions des trois groupes de la majorité (PPE, S&D, Renew): "le courageux peuple ukrainien, représenté par son Président, ses dirigeants élus et la société civile".

La troisième finaliste est la Commission de la vérité de Colombie, proposée par le groupe La Gauche (gauche radicale). Cette commission est l'un des trois organes qui composent le "Système intégré pour la vérité, la justice, la réparation et la non-répétition" mis en place dans le cadre de l'accord de paix de 2016. Son but est de faire la lumière sur les violations des droits de l'homme et crimes commis qui ont eu lieu durant plus de 50 ans de guerre civile.

En marge de l'annonce des trois finalistes, jeudi, la Belge Marie Arena, qui préside la sous-commission "Droits de l'Homme" du Parlement européen, a souligné via Twitter qu'il est du devoir du Parlement "de rester mobilisé pour tous les lauréats qui restent encore privés de liberté et de soutenir ceux qui poursuivent leur noble combat". C'est le cas entre autres d'Alexeï Navalny, incarcéré en Russie.