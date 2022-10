Pas de trace de sabotage sur l'oléoduc de Droujba

Droujba est le principal oléoduc acheminant du pétrole russe en Allemagne. La fuite avait été constatée sur une ligne de la liaison à destination de l'Allemagne, dans le centre de la Pologne, selon l'opérateur polonais Pern.

Des techniciens se sont rendus sur place. Il n'y a aucun indice laissant apparaître l'implication d'un tiers, explique Pern. Une analyse détaillée est encore attendue afin de pouvoir rapidement réparer le conduit

L'oléoduc Droujba a commencé à être construit au début des années 1960 et s'étend aujourd'hui sur un réseau de 5.500 kilomètres de long. Il transporte du pétrole de l'Oural vers les raffineries en Pologne et en Allemagne. Une autre branche de Droujba achemine du pétrole russe vers la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque.