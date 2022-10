Guerre en Ukraine: un sous-marin russe repéré en surface au large de la Bretagne, avant d’être escorté par une frégate

Fait assez rare, dans une vidéo publiée par la Marine nationale, on peut apercevoir un sous-marin russe se trouvant à la surface. "Cela peut s'expliquer par le fait que son autonomie en plongée en matière de diesel-électrique, est limitée", peut-on lire sur CNews.

Si la présence d’un sous-marin russe au large de la France peur sembler inquiétante, la Marine nationale a tenu à rassurer en mettant en avant la technologie avancée de sa frégate, capable de suivre le sous-marin même s’il devait plonger dans le golfe de Gascogne.

"C'est une disposition classique, dans la mesure où le Golfe de Gascogne correspond à notre zone de responsabilité. Nous nous devons de contrôler les activités militaires qui s'y déroulent et c'est pour cela que la frégate Normandie est déployée", explique le capitaine face à la caméra.

Comme on peut le voir dans la vidéo, la frégate normande a pu escorter le sous-marin russe hors zone française, en toute sécurité et en collaboration avec les espagnols et britanniques.

À ce stade, aucune précision n’a été apportée sur les raisons qui pourraient expliquer la présence de ce sous-marin russe non loin des côtes françaises.