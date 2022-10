"Il doit y avoir une tolérance zéro": les sympathisants nazis pourront être renvoyés de l'armée autrichienne

L'Autriche prévoit de modifier sa loi et d'éviter toute controverse future après qu'un soldat qui portait un uniforme nazi SS et faisait le salut hitlérien n'a pas été renvoyé plus tôt cette année. Le sous-officier de 36 ans a été condamné à dix mois de probation et a reçu une amende. Mais il a été autorisé à conserver son emploi, selon les règles actuelles, après une nouvelle procédure disciplinaire, qui s'est soldée par une autre amende.

"Toute forme de glorification du national-socialisme est une attaque intolérable contre notre société démocratique. Il doit y avoir une tolérance zéro", a écrit la ministre de la Justice Alma Zadic sur Twitter.

Le président autrichien Alexander Van der Bellen et d'autres hommes politiques avaient exprimé leur horreur du fait que le sous-officier était toujours en service, même si ce n'était pas à titre militaire.

Adolf Hitler, né en Autriche, avait annexé ce pays pour l'intégrer à l'Allemagne nazie l'année précédant le début de la Seconde Guerre mondiale.