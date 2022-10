Le ministre britannique des Finances Kwasi Kwarteng démis de ses fonctions

Le ministre britannique des Finances Kwasi Kwarteng a été démis de ses fonctions en pleine crise économique et politique, ont annoncé vendredi les médias britanniques.

Kwasi Kwarteng, rentré d'urgence des Etats-Unis vendredi, n'est plus le ministre britannique des Finances, annonce vendredi en début d'après-midi la BBC. Son plan budgétaire annoncé le 23 septembre et qui prévoit des dizaines de milliards de baisses d'impôts sans financement clair a déstabilisé les marchés, fait chuter la livre et profondément affaibli le gouvernement de la Première ministre Liz Truss. Cette dernière a d'ailleurs annoncé une conférence de presse cet après-midi.

M. Kwarteng aura occupé le poste de chancelier de l'Échiquier pendant 38 jours. Seul Iain Macleod aura tenu moins longtemps, décédé d'une crise cardiaque 30 jours après sa prise de fonction, rapporte la BBC.

Le ministre britannique des Finances Kwasi Kwarteng a confirmé son limogeage par la Première ministre Liz Truss, en pleine tempête économique et politique provoquée par son ensemble de mesures fiscales controversées.

"Vous m'avez demandé de démissionner en tant que Chancelier" de l'Echiquier, "j'ai accepté", a écrit Kwasi Kwarteng dans une lettre à la cheffe du gouvernement publié sur son compte Twitter.