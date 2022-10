Transparence inédite de l'Otan, qui annonce l'exercice nucléaire Steadfast Noon

Steadfast Noon est organisé chaque année par un allié différent de l'Otan, parmi ceux qui ont ayant accepté une tâche nucléaire au sein de l'Otan (Allemagne, Belgique, Italie et Pays-Bas, ainsi que dans une moindre mesure Turquie) en vertu d'un "partage du fardeau".

L'Otan a confirmé vendredi, dans un souci de transparence inédit, la tenue au cours des deux prochaines semaines au départ de la Belgique de son exercice annuel "de dissuasion nucléaire" Steadfast Noon, dans un contexte de tensions avec la Russie en raison de l'invasion de l'Ukraine. Les forces aériennes de l'Otan entraîneront les capacités de dissuasion nucléaire, avec la participation de dizaines d'avions au-dessus de l'Europe du nord-ouest à partir du lundi 17 octobre 2022. L'exercice, qui se déroule jusqu'au 30 octobre, est une "activité d'entraînement de routine et récurrente" et n'est lié "à aucun événement mondial actuel," a indiqué l'Alliance atlantique sur son site internet.

L'exercice "Steadfast Noon" implique 14 pays et jusqu'à 60 avions de différents types, y compris des avions de combat de quatrième et cinquième génération, ainsi que des avions de surveillance et des ravitailleurs en vol

"Comme les années précédentes, des bombardiers américains à long rayon d'action B-52 seront de la partie. Cette année, ils partiront de la base aérienne de Minot dans l'État de Dakota du Nord (nord des Etats-Unis). Des vols d'entraînement auront lieu au-dessus de la Belgique, qui accueille l'exercice, ainsi qu'au-dessus de la mer du Nord et du Royaume-Uni. Aucune arme réelle ne sera utilisée", a ajouté l'Otan .