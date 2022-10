"Un scandale de plus", "L'indécence": Laurent Wauquiez épinglé par Mediapart pour un dîner "fastueux" à "un peu plus de 100.000 euros"

Ce "dîner des sommets" auquel s'est intéressé le média d'investigation s'est tenu le 23 juin au château de la Chaize, dans le Beaujolais, et "rassemblé environ 90 personnes" pour un coût "d'un peu plus de 100.000 euros", soit une addition finale de plus de 1.100 euros par convive, selon Mediapart.

La Région a admis dans un mail à Mediapart avoir pris l'addition "100% à sa charge, sans aucun financement privé" mais n'a pas précisé sur quel budget avait été imputé cette dépense alors que la région a récemment opéré des coupes significatives dans les finances de la culture.

"Un scandale de plus!", a tweeté le maire écologiste de Grenoble Eric Piolle. "Pendant qu'il coupe les subventions aux villes et aux campagnes, Wauquiez s'offre des dîners de luxe à 100.000 euros". "L'indécence", a résumé la cheffe des écologistes à l'Assemblée Cyrielle Chatelain et députée de l'Isère.

"Alors que 12 millions de Français n'arrivent pas à se chauffer, que les stations sont à sec et que l'inflation se confirme, Laurent Wauquiez et ses amis ont perdu le sens des réalités. Mon groupe demande solennellement ce qui justifiait de telles dépenses pour ce dîner !", a tancé sur Twitter Andréa Kotarac, président du groupe des élus RN de la région.

"On va peut-être attendre avant de dépenser des millions d'achats d'espace sur Facebook et dans la presse pour dire qu'on est la Région la mieux gérée de France !", a ironisé de son côté Fabienne Grébert, la présidente du groupe écologiste, alors que le président LR de la région vante régulièrement la bonne gestion de son administration.

Najat Vallaud-Belkacem, cheffe de file du groupe socialiste d'opposition a elle aussi raillé sur Twitter: "le fameux 'assistanat'", en référence à un thème fétiche de M. Wauquiez, alors que son groupe pointait dans un communiqué des dépenses "somptuaires" et une "opacité budgétaire totale".

Ce dîner, dont une première édition s'était déjà tenue au printemps selon Médiapart, a réuni en juin des personnalités diverses telles qu'Alain Mérieux le fondateur de l'entreprise BioMérieux, le magnat de l'évènementiel Olivier Ginon, la star du tennis Jo-Wilfried Tsonga, le skieur Alexis Pinturault et le président du directoire du groupe M6 Nicolas de Tavernost.

Sollicitée par l'AFP, la région a expliqué que ces repas baptisés "dîner des sommets", visent mettre "en relation des personnalités issues de tous les horizons : culturel, économique, sportif, associatif, économie sociale et solidaire..." pour "créer dans notre Région de grandes synergies entre les acteurs " pour son développement.

"Nous sommes sur 165 euros par personne environ, le reste est globalement lié à des dépenses exceptionnelles de logistique liées au site", a-t-elle ajouté.