Explosion dans une mine en Turquie: le bilan s'alourdit, les opérations de secours terminées

Guerre en Ukraine: la position d'Erdogan se complique

Les chefs d’Etat turc et russe se sont rencontrés jeudi, marquant encore plus un rapprochement dénoncé par l’Union européenne. Erdogan poursuit toutefois son délicat jeu d’équilibrisme entre refus d’appliquer les sanctions envers Moscou et coopération dans le cadre de l’export des céréales ukrainiennes.