Pour accéder au front, la journaliste Dorothy Lawrence a trouvé un stratagème qui lui a coûté cher

Des fonctions purement animales, un comportement étrange...: qui est cet enfant trouvé seul dans un bois en France ?

Tout le monde connaît les histoires de Mowgli ou Tarzan, ces jeunes enfants abandonnés dans la nature, qui ont survécu élevés par des animaux. Si la littérature s’est emparée du mythe de l’enfant sauvage, celui-ci prend sa source dans des histoires qui ont bel et bien existé. Parmi celles-ci, figure le récit de Victor de l’Aveyron. Un enfant découvert nu, ne sachant pas parler et vivant tel une bête dans un bois du sud de la France à la fin des années 1790. Il devient rapidement un phénomène de société et un objet d'étude. Véritable "enfant sauvage" ou "idiot" abandonné ? Dans le cadre de son dossier "Il était une fois", LaLibre.be raconte l'histoire de Victor de l'Aveyron.