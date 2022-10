Élevage: la Belgique parmi les pays "les plus durement touchés" par les coûts

La Belgique, les Pays-Bas et le Danemark sont les pays de l'UE où le secteur de l'élevage est "le plus durement touché" par la hausse accumulée des prix de l'énergie et des engrais, a souligné lundi le commissaire européen à l'Agriculture, annonçant un texte de la Commission pour le 9 novembre prochain.