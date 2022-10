Les témoignages affluent depuis la mort de Lola, retrouvée dans une valise à Paris

Ce vendredi, un SDF a fait une découverte macabre à Paris. Le corps d'une adolescente de 12 ans, Lola, a été retrouvé dans une malle en plastique. Quatre personnes, dont la principale suspecte, étaient toujours en garde à vue ce lundi matin et deux de ces personnes ont été déférées en vue d'une éventuelle mise en examen. La principale suspecte, sa soeur âgée de 20 ans, pourrait selon les premières informations être atteinte de troubles psychiques.

La malle a été retrouvée dans la cour intérieure d'un immeuble où réside la famille de Lola, dans le 19e arrondissement. Selon les informations relayées par nos confrères du Parisien, des témoins auraient affirmé que Lola n'était pas très à l'aise lorsqu'elle est rentrée du collège vendredi en compagnie de sa soeur. "La femme a fait signe à la fille de venir. Elle avait l'air un peu folle", explique l'un des témoins. Un habitant du quartier poursuit en expliquant que la jeune femme avait en effet un comportement très étrange. "J'ai vu comment elle continuait à entrer et sortir, elle était seule. Environ une demi-heure plus tard, je l'ai vue avec la valise, elle parlait à tous ceux qui passaient. Elle pouvait à peine porter la valise. Personne ne pensait qu'il y avait un corps à l'intérieur", révèle-t-il.

Selon le témoignage du voisin, la femme aurait ensuite laissé la valise devant un café pendant qu'elle s'achetait un croissant à côté. Elle aurait par la suite demandé de l'aide à des passants pour mettre la valise dans sa voiture. "Elle était en chaussettes, c'est ce qui m'a interpellé, et tout d'un coup je la vois qui part, qui monte la rue en hurlant 'il l'a fait il l'a fait il l'a fait'", explique un autre témoin à BFMTV.

Les circonstances de la mort de l'adolescente sont encore floues. L'autopsie réalisée samedi a permis d'affirmer qu'elle était morte asphyxiée et qu'elle présentait des plaies importantes au niveau du cou. Selon les informations du Parisien, les chiffres 0 et 1 étaient inscrits sur son corps, laissant penser aux enquêteurs que la petite Lola a peut-être été victime d'un trafic d'organe. Néanmoins, la piste "d'un meurtre possiblement gratuit et insensé est privilégiée".



Depuis l'annonce du décès de Lola, la France est sous le choc. De nombreuses fleurs ont été déposées au pied du bâtiment où elle résidait et des cellules de soutien psychologique pour les élèves et pour les personnels du collège ont été mises en place.