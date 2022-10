L'Otan entame son exercice nucléaire de routine en Belgique

Evoquant cet exercice prévu jusqu'au 30 octobre et qui avait été planifié avant l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes, l'Alliance atlantique souligne qu'il représente "une activité d'entraînement régulière et récurrente et n'est pas liée à des événements mondiaux actuels".

Cette manœuvre annuelle, baptisée "Steadfast Noon", mobilise jusqu'à 60 avions, dont des bombardiers américains à long rayon d'action B-52, dans une vaste zone aérienne au-dessus de la Belgique, du Royaume-Uni et de la mer du Nord. Quatorze des 30 pays membres de l'Alliance y participent mais pas la France, dont la politique de dissuasion nucléaire est indépendante de l'Otan. Elle se déroule depuis la base aérienne de Kleine Brogel (Limbourg).

Le secrétaire général de l'Alliance atlantique, Jens Stoltenberg, a insisté pour maintenir l'exercice malgré les tensions avec la Russie.

"Ce serait un très mauvais signal si nous annulions soudainement un exercice de routine prévu de longue date en raison de la guerre en Ukraine", a-t-il expliqué la semaine dernière. "Nous devons comprendre que le comportement ferme et prévisible de l'Otan, notre force militaire, est le meilleur moyen de prévenir une escalade", a-t-il ajouté.

L'Otan assure n'avoir constaté aucun changement dans le dispositif nucléaire de la Russie malgré le durcissement de la rhétorique du Kremlin. "Mais nous restons vigilants", a souligné M. Stoltenberg.