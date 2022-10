La mobilisation dans les raffineries se fissure

Après trois semaines de blocages, la mobilisation des grévistes des sites pétroliers de TotalEnergies a commencé à faiblir avec la levée de la grève à Donges (Loire-Atlantique) mercredi après-midi, même si le mouvement dans les autres raffineries se poursuit et fait perdurer l’incertitude sur l’approvisionnement en carburant à l’approche des vacances scolaires.

La grève se poursuit ainsi à Mardyck, près de Dunkerque où les employés grévistes ont voté à la relève de 14 h la poursuite de leur mouvement, jusqu’au prochain quart, à 22 h, où aura lieu un nouveau vote, selon le syndicat de la Confédération générale des travailleurs (CGT).

"Ils lâchent rien. Si eux ils arrivent à faire quelque chose, ça va donner un grand signal dans toute la France", a lancé l'actrice nordiste Corinne Masiero venue soutenir les grévistes à l'entrée de ce site à l'heure de la relève de 14 h, interprétant avec des camarades comédiens une saynète fustigeant le capitalisme et les multinationales.

À Gonfreville, en Normandie, à l'issue d'une assemblée générale qui a réuni plusieurs dizaines de salariés, la grève a également été reconduite "après un vote très largement majoritaire", a déclaré le secrétaire général CGT de la plateforme normande, Alexis Antonioli.

Selon Eric Sellini, coordinateur national de la CGT pour TotalEnergies, la grève a également été reconduite à La Mède (Bouches-du-Rhône). À Feyzin, dans le Rhône (dépôt, la raffinerie étant à l’arrêt pour raison technique), les grévistes ont reconduit mercredi matin la grève.

Protocole de sortie de fin de conflit

"On espère que la direction sera attentive aux revendications des grévistes pour pouvoir sortir du conflit", a déclaré Benjamin Tange, délégué syndical central CGT du raffinage et de la pétrochimie.

La CGT dit en effet avoir proposé dans la matinée un "protocole de sortie de fin de conflit" à la direction du groupe. Cette proposition demandait "des négociations sur l'emploi et les investissements" , "des négociations locales sur les problématiques spécifiques remontées par les grévistes", ainsi que des "garanties sur l'absence de répression vis-à-vis des grévistes", a indiqué Eric Sellini. Selon lui, la direction a refusé cette proposition, ce que TotalEnergies n'a pas immédiatement pu confirmer.

Selon Pedro Afonso, 47 ans, délégué syndical CGT Feyzin, la direction générale a néanmoins indiqué vouloir rediriger "toutes les négociations en local" et elle "ne ferait aucune obstruction aux directions locales pour négocier concernant les revendications locales des grévistes sur tous les sites français de TotalEnergies".

Incertitudes et 49.3

En attendant, cette reconduction du mouvement dans quatre des sept raffineries du groupe jette de nouvelles incertitudes sur la résorption des pénuries d’essence à quelques jours des vacances de la Toussaint. Dans le pays, 22,8 % des stations-service étaient toujours en manque d’essence ou de diesel mardi soir, a annoncé mercredi matin la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher sur France Info.

"L'amélioration continue à se faire", a-t-elle assuré, en évoquant les Hauts-de-France où le taux de rupture est passé de "55 % à moins de 20 %". À quelques jours des premiers départs, la pression monte plus que jamais sur le gouvernement. S'adressant aux Français, la ministre a assuré mettre "tout en œuvre pour qu'ils puissent partir en vacances tranquillement" .

La question est d'autant plus sensible que la Première ministre a engagé la responsabilité de son équipe sur la première partie du budget au moyen de l'article 49.3 de la Constitution, qui permet l'adoption du texte sans vote, sauf motion de censure. "En responsabilité, nous devons donner un budget à notre pays", a fait valoir mercredi, devant les députés et dans une ambiance houleuse, la cheffe du gouvernement, privée de majorité absolue à l'Assemblée.