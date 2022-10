Plus de 30 degrés à la mi-octobre en France, un phénomène qui inquiète : "Ne pas faire de la lutte contre le réchauffement climatique une priorité est une folie"

Si en Belgique l'automne est bien installé, les températures restent tout de même douces pour la saison. Une situation encore davantage marquée en France, où les maximas ont même atteints des records ces derniers jours. A Dax, en Nouvelle-Aquitaine, le thermomètre a flirté avec les 34 degrés mardi.

Ces températures caniculaires à la mi-octobre inquiètent les météorologues et défenseurs de l'environnement, d'autant que le phénomène risque encore de s'aggraver avec le réchauffement climatique. "C'est une situation exceptionnelle si on regarde un climat passé, au 20e siècle, mais c'est une situation moins exceptionnelle si on regarde le climat récent et ce sera une situation récurrente, dans un climat futur du milieu de siècle, sous l'effet du réchauffement climatique", analyse Olivier Proust, prévisionniste à Météo-France.

Selon l'expert, de telles températures seront désormais recensées tous les trois ans. "Jusqu'en 2013, on n'avait jamais enregistré de telles températures à cette période à Dax. Maintenant on les relève une année sur trois", précise le prévisionniste.

Pour la journaliste Salomé Saqué, très engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique, ces températures doivent nous inquiéter et nous appeler à agir. "30°C en plein mois d'octobre ! Ces températures succèdent aux interminables canicules cet été et aux graves sécheresses qui frappent le pays depuis début 2022. Dans ces conditions, ne pas faire de la lutte contre le réchauffement climatique une priorité nationale est une folie."