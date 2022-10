Amende pour Clearview, qui "aspire" les photos sur le Net

Le service américain de reconnaissance faciale Clearview AI a été sanctionné jeudi par la Cnil, autorité française de protection de la vie privée, d’une amende de 20 millions d’euros, le montant maximal pour non-respect du règlement européen sur les données (RGPD).

Clearview AI propose un service permettant d'identifier une personne à partir de sa photographie. Ce logiciel est utilisé par des forces de l'ordre aux États-Unis et dans plusieurs pays. Pour fonctionner, l'entreprise "aspire des photographies provenant de très nombreux sites web, y compris des réseaux sociaux", et extrait des visages depuis des vidéos accessibles publiquement, selon la Cnil. "La société s'est approprié plus de 20 milliards d'images à travers le monde" sans informer, ni recueillir le consentement des personnes concernées pour le traitement des données biométriques, poursuit le régulateur, qui considère en conséquence que le logiciel de Clearview AI est "illicite". Clearview AI a désormais deux mois pour se plier aux injonctions, sous peine d'une astreinte de 100 000 euros par jour de retard.

Les arguments de Clearview

Mais l'entreprise new-yorkaise ne semble pas prête à se mettre en conformité. "Il n'y a aucun moyen de déterminer si une personne est de nationalité française, uniquement à partir d'une photo publique sur Internet, et il est donc impossible de supprimer les données des résidents français", a affirmé Hoan Ton-That, le patron de Clearview AI, dans un communiqué transmis à l'AFP. Dans un second communiqué, M. Ton-That a précisé que son entreprise n'avait ni enseigne commerciale ni clients en France et dans l'UE et qu'elle n'entreprenait aucune activité la soumettant au RGPD.

La start-up américaine a également été sanctionnée en mai au Royaume-Uni et en mars en Italie d’amendes de respectivement 8,85 millions d’euros et 20 millions d’euros.