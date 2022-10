Boris Johnson pourrait-il redevenir Premier ministre ? "Il est potentiellement intéressé"

Ce jeudi fut marqué par un coup de tonnerre au Royaume-Uni après l’annonce de la démission de la Première ministre Liz Truss. À présent, tous les regards sont tournés vers les candidats en lice qui lui succéderont peut-être. Et parmi ces derniers, un nom attire plus l’attention que les autres : Boris Johnson. En effet, sur Twitter certains conservateurs font tout pour que le hashtag #BringBorisBack ("Ramenez Boris") devienne la nouvelle tendance.

Un retour de l’ex-Premier ministre, qui avait quitté ses fonctions le 20 juillet dernier, serait-il envisageable ? Si on en croit les informations du Times, Boris Johnson aurait bien l’intention de tenter sa chance dans la course à la succession de Liz Truss, avançant qu’il en relèverait de l'"intérêt national". Le député conservateur Brendan Clarke-Smith semble lui aussi corroborer cette idée puisqu’il a déclaré sur Sky News que l’ex-Premier ministre serait "potentiellement" intéressé. "Il nous faut quelqu’un qui puisse rassembler les gens", a-t-il avancé. "Le parti a besoin de quelqu’un qui ait un mandat des électeurs et des membres du parti […] qui pourrait nous faire encore gagner des élections. La seule personne qui je crois coche toutes ces cases est Boris Johnson", a-t-il ajouté.

Une idée qui ne semble pourtant pas plaire à tout le monde. De fait, le député Roger Gale, membre du parti conservateur, a lui fait savoir qu’il faudrait empêcher Boris Johnson de se représenter comme candidat au poste de Premier ministre. "Il faut se souvenir que M. Johnson est toujours sous le coup d’une enquête parlementaire. Jusqu’à ce que cette enquête soit achevée et qu’il soit déclaré coupable ou exonéré, il ne devrait y avoir aucune possibilité qu’il revienne", a-t-il déclaré.

Le chef du parti travailliste, Keir Starmer, semble lui aussi partager ce point de vue. "Souvenons-nous qu’il y a trois mois, il a démissionné couvert de honte […] il a démissionné parce que des dizaines de ses collègues démissionnaient eux-mêmes", a-t-il confié à la BBC.