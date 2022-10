En France, droite et extrême droite surenchérissent après le meurtre de Lola

La France reste sous le choc après le meurtre atroce de Lola, 12 ans, commis le 14 octobre à Paris. L’auteure présumée, Dahbia B., une Algérienne de 24 ans, a été incarcérée et mise en examen pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans accompagné de torture ou d’actes de barbarie et pour viol sur mineur. Un deuxième suspect a été mis en examen pour recel de cadavre.

Les enquêteurs ont retracé le parcours troublant de la principale suspecte et s'intéressent aussi à son profil psychiatrique. Face à la brigade criminelle, elle a tout d'abord détaillé les faits avant d'affirmer "avoir raconté un rêve et non la réalité", selon un document consulté par l'AFP. Elle n'a par ailleurs "montré aucune empathie à l'égard de la victime" lorsque les policiers lui ont montré des clichés du corps.

Très vite, la récupération politique par l'extrême droite de ce crime sordide s'est enclenchée, avant même que les médias n'annoncent, lundi soir, que Dahbia B. fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF). Marine Le Pen a ainsi estimé qu'il s'agissait d'"un cas d'école sur le caractère hors contrôle de l'immigration clandestine". Du côté de Reconquête, les troupes d'Éric Zemmour ont utilisé en masse leur néologisme "francocide" sur Twitter. "Quand défendrons-nous nos enfants contre ces 'francocides' qui sont toujours commis par les mêmes, toujours au détriment des mêmes ?" a écrit le leader d'extrême droite.

Emmanuel Macron et Gérald Darmanin promettaient d’exécuter 100 % des OQTF. Aujourd’hui, ce n’est même pas 10 % d’entre-elles qui sont exécutées.



Combien de francocides auraient pu être évités si la loi était simplement appliquée ? #Lola #JusticePourLola #ManifPourLola pic.twitter.com/Ds7evCLKjD — Eric Zemmour (@ZemmourEric) October 19, 2022

Des voix aussi chez les Républicains

Une partie des élus Les Républicains (LR) a aussi suivi le mouvement. Mardi, à l'Assemblée nationale, le député Éric Pauget a dénoncé le "laxisme" du gouvernement. "Cet enfant a été martyrisé, violé par une clandestine. Le défaut d'exécution de ces décisions rend votre ministère responsable de ce drame." "Vous vous servez du cercueil d'une petite fille de 12 ans pour en faire un marchepied", a répliqué, le regard noir, le Garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti (Renaissance).

Mercredi, alors que le porte-parole du gouvernement Olivier Véran (Renaissance) a reconnu que l'exécutif devait "faire mieux" sur l'application des OQTF, la polémique a gagné le Sénat. "Il faut l'admettre, le désordre migratoire peut tuer", a déclaré Bruno Retailleau (LR). "La dignité nous commande de ne pas exploiter la douleur indicible d'une famille, de ne pas utiliser la mort d'une enfant à des fins politiciennes", a rétorqué la Première ministre Elisabeth Borne (Renaissance). "Savez-vous ce qu'ont demandé les parents de Lola ? Du respect, la paix pour la mémoire de Lola et qu'on les laisse faire leur deuil dans la dignité. Nous le leur devons."

Les propos d'Elisabeth Borne font écho à une interview, publiée dans Le Parisien, de Gérard Ogiez, le maire (sans étiquette) de Fouquereuil, village du Pas-de-Calais où les parents de Lola ont trouvé refuge.

Après s'être entretenu avec eux, l'édile a assuré qu'ils ne voulaient "surtout pas de récupération politique". Mais la surenchère s'est poursuivie ce jeudi. "L'accusation de récupération est utilisée par le gouvernement pour étouffer les questions légitimes que l'on doit poser", a jugé Marine Le Pen. "Cela fait trop de fois que des étrangers en situation irrégulière, bien souvent sous le coup d'une OQTF, commettent des crimes."

Le souhait des parents de Lola a ainsi été ignoré, balayé d’un revers de la main.

Les obsèques de la collégienne sont prévues lundi à Lillers, dans le Pas-de-Calais.