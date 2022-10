La famille de Lola "a besoin du respect et de l'affection de la nation", assure Macron

"Je pense surtout aux parents de Lola, à son frère et à son demi-frère, au désarroi de cette famille qui est incroyablement digne et unie dans ce moment. Et je pense qu'elle a d'abord et avant tout besoin du respect et de l'affection de la nation", a déclaré le chef de l'Etat, alors que les circonstances de la mort de Lola et le profil de la suspecte, de nationalité algérienne, ont suscité de vives critiques à droite et à l'extrême droite, et que les parents de la victime ont indiqué ne vouloir "aucune récupération politique".

La récupération, c’est l’interprétation interdite. Le chantage à la récupération, c’est la loi de l’omerta.



Nous avons le droit de pleurer pour Lola. Nous avons le devoir de combattre les causes de son meurtre et d’empêcher les suivants.



Ma lettre aux journalistes indignés : pic.twitter.com/hJ7rsWIE3o — Eric Zemmour (@ZemmourEric) October 19, 2022