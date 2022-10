Accueil International Europe "Il nous a débarrassés de la racaille !": à Béziers, des habitants plutôt séduits par leur maire populiste Dans la commune française de Béziers, le maire d'extrême droite semble séduire ses citoyens. Laure de Charette ©AFP

"Franchement, dit ce marchand de fleurs installé sous les platanes de l'allée Paul Riquet à Béziers (Hérault), commune du sud de la France située à 60 km de Montpellier, il a rendu la ville plus propre, plus belle. Regardez les magnifiques façades rénovées le long de l'avenue, on...