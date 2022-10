L’histoire macabre d'Issei Sagawa, le cannibale de Paris : “Si j’avais eu un congélateur, vous ne m’auriez jamais attrapé”

La sombre histoire autour de l'exécution de George Stinney Jr., le plus jeune condamné à mort des Etats-Unis: "Personne ne peut justifier cela"

Au moment où il aperçoit la chaise électrique, George Stinney Jr., 14 ans, comprend que sa situation ne va pas s'arranger. Pourtant, quelques jours plus tôt, le jeune Afro-Américain croyait encore dur comme fer que tout irait pour le mieux. "Pourquoi me tueraient-ils pour quelque chose que je n'ai pas fait ?", se disait le condamné. Mais, ce 16 juin 1944, George voit soudainement la réalité en face: il va mourir dans une poignée de minutes. Dans le cadre de son dossier "Il était une fois", La Libre revient sur l'affaire qui a mené à l'exécution du plus jeune justiciable de l'histoire des Etats-Unis, dont la peine a été annulée 70 ans plus tard.