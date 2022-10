Le Roi Philippe réitère la solidarité belge avec l’Ukraine: "Une époque qui nous rappelle les pages les plus sombres de l’histoire de notre continent"

En voyage officiel à Vilnius, le Roi Philippe a rencontré le président lituanien en compagnie de la délégation belge. Le chef de l’État a tenu à réitérer la solidarité de la Belgique avec le peuple ukrainien et son droit légitime à défendre l’intégrité de son territoire.

"Ce message de solidarité envers nos partenaires de l’UE et de l’OTAN – en particulier ceux du flanc est – est aujourd’hui plus important que jamais", a déclaré le souverain dont le discours a débuté par une analyse au ton plus politique qu’à l’accoutumée, même s’il ne s’agit pas d’une première. Une rencontre est prévue mercredi à Pabrade où stationnent les troupes de l’OTAN dont 150 militaires belges.

"L’agression russe contre l’Ukraine nous a fait entrer dans une nouvelle ère", a déclaré le roi Philippe. "Une époque qui nous rappelle les pages les plus sombres de l’histoire de notre continent. Je ne peux qu’imaginer que cela rappelle aussi des souvenirs douloureux en Lituanie."

"Ce conflit irresponsable – qui cible délibérément les populations civiles – a déjà causé trop de souffrances, juste à nos portes", a-t-il ajouté. "Cela met également l’Europe et le reste du monde sous pression, en particulier les pays à faible revenu, pour lesquels les biens de base sont de plus en plus inabordables."

Enfin, Philippe a souligné le fait que "la guerre en Ukraine et l’urgence climatique doivent nous inciter à accélérer la transition énergétique et à sortir des énergies fossiles."