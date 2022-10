Akshata Murty, la nouvelle "First Lady" plus riche que la défunte reine Elizabeth II

Ce lundi 24 octobre, les journalistes d'AFP annonçaient que Rishi Sunak, l’ancien ministre des finances de Boris Johnson, avait été désigné par les Conservateurs pour devenir le nouveau Premier ministre du Royaume-Uni après que Liz Truss a quitté la fonction suprême à l'issue d'un mandat historique de 44 jours. Akshata Murty, son épouse, devient ainsi la nouvelle "First Lady" du pays.

Les premières informations concernant Akshata Murty tournent toutes autour d'un point crucial : sa fortune. "Plus riche que la reine d'Angleterre", la femme de 42 ans avait créé la polémique en avril 2021 lorsqu'elle avait annoncé ne pas payer une partie de ses impôts. Considérée comme "non domiciliée" au Royaume-Uni alors qu'elle y vivait depuis quelques années, la femme de 42 ans bénéficiait d'un statut fiscal privilégié.

Bien qu'elle ait choisi de changer ce statut, cette information a joué un rôle négatif dans le campagne de Rishi Sunak. Dénonçant une campagne de dénigrement salissant sa femme dans le but d'affecter son ascension politique, Rishi Sunak avait déclaré dans une interview au tabloïd The Sun: "Ma femme est née en Inde, elle y a été élevée" et "il ne serait pas raisonnable ni juste de lui demander de couper les liens avec son pays, simplement parce qu’elle est mariée avec moi".

Issue d'une famille indienne très riche, Akshata Murty confie avoir le sens des réalités grâce à l'éducation rigoureuse et philanthropique qu'elle a reçue de ses parents. "Le travail bénévole dans des zones défavorisées m'a permis de découvrir les défis auxquels sont confrontées les femmes en Inde". Cette ouverture sur le monde a notamment trouvé sa source dans le parcours de sa mère, Sudha Murty, 72 ans et surnommée "la grand-mère préférée des Indiens". Ayant fait fortune grâce à sa fonction d'ingénieure au sein du géant automobile Tata Motors, elle est également auteure et est reconnue pour avoir construit plus de 60.000 bibliothèques en Inde.

Décrite par le magazine Tatler comme "une artiste et amoureuse de la mode, avec une profonde passion pour l'artisanat traditionnel de l'Inde", Akshata Murty s'est passionnée pour la mode dès son plus jeune âge. Après avoir terminé sa scolarité en Inde, elle est partie étudier l'économie au Claremont McKenna College de Californie, puis a étudié au Fashion Institute of Design and Merchandising à Los Angeles. Plus tard, elle est admise à l'université de Stanford où elle rencontre son futur mari, Rishi Sunak. En 2010, elle lance sa propre marque de vêtements, nommée Akshata Designs. Véritable femme d'affaires, elle devient trois ans plus tard la directrice de la société d’investissements Catamaran Ventures, fondée par Rishi Sunak.